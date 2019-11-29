Турнир по боксу на призы В.И. Горячкина
Сегодня во Дворце спорта областного центра состоялось торжественное открытие XXI юношеского турнира по боксу на призы Почётного президента федерации бокса Мурманской области, почётного гражданина города-героя Мурманска Владимира Горячкина.
Турнир по боксу на призы В.И. Горячкина стал путевкой в спортивную жизнь для многих начинающих боксеров Мурманской области.
Поздравить и пожелать участникам успехов на соревновании пришел глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев:
- То, что это турнир уже много лет связан с уважаемым легендарным человеком, очень символично. Будучи в своё время главой города, Владимир Ильич получал «Золотую звезду» города-героя Мурманска в Москве. Но самое главное, это юные участники турнира, мальчишки – настоящие бойцы. Бокс – тот вид спорта, в котором очень важно уважать противника. Желаю всем успеха, уверен, что проигравших на этом спортивном празднике не будет.
Полуфинальные поединки пройдут 30 ноября, финальные бои и награждение победителей состоится 1 декабря. Победители и призеры турнира в каждой весовой категории будут награждены медалями, вымпелами и дипломами комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска. Также учреждены специальные призы: «Лучший боксёр турнира», «Лучший тренер турнира», «Приз В.И. Горячкина».