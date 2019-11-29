Сегодня во Дворце спорта областного центра состоялось торжественное открытие XXI юношеского турнира по боксу на призы Почётного президента федерации бокса Мурманской области, почётного гражданина города-героя Мурманска Владимира Горячкина.

Турнир по боксу на призы В.И. Горячкина стал путевкой в спортивную жизнь для многих начинающих боксеров Мурманской области.

Поздравить и пожелать участникам успехов на соревновании пришел глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев:

- То, что это турнир уже много лет связан с уважаемым легендарным человеком, очень символично. Будучи в своё время главой города, Владимир Ильич получал «Золотую звезду» города-героя Мурманска в Москве. Но самое главное, это юные участники турнира, мальчишки – настоящие бойцы. Бокс – тот вид спорта, в котором очень важно уважать противника. Желаю всем успеха, уверен, что проигравших на этом спортивном празднике не будет.

Полуфинальные поединки пройдут 30 ноября, финальные бои и награждение победителей состоится 1 декабря. Победители и призеры турнира в каждой весовой категории будут награждены медалями, вымпелами и дипломами комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска. Также учреждены специальные призы: «Лучший боксёр турнира», «Лучший тренер турнира», «Приз В.И. Горячкина».