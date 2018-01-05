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Мурманская область. Арктика05.01.18 07:10

Турнир по хоккею с шайбой Северной военной хоккейной лиги выявил самых лучших

На стадионе Центра морской и физической подготовки Северного флота под руководством командующего флотом адмирала Николая Евменова состоялось торжественное закрытие новогоднего турнира по хоккею с шайбой Северной военной хоккейной лиги. В турнире принимали участие 19 команд соединений, частей и учреждений Северного флота. В зависимости от опыта и мастерства игроков они были разделены на два дивизиона.

На закрытии турнира по хоккею с шайбой, командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов поздравил всех участников со спортивными достижениями, пожелал дальнейших спортивных побед, а также особо поблагодарил болельщиков за их горячую поддержку.

Среди команд 1-го дивизиона первое место заняла команда Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос», хоккеистам которой командующий флотом торжественно вручил переходящий кубок. Серебряным призером стала команда авиаторов «Гроза», а замкнула тройку лидеров команда штаба и управления Северного флота «К-21».

Во 2-м дивизионе сильнейшей оказалась команда пограничного управления ФСБ России по Западному Арктическому району «Полярная Звезда», второе место завоевала команда «Авианосец» тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», третьей стала команда «Шквал» соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил СФ.

По результатам новогоднего турнира лучшим вратарем был признан Дмитрий Заметчинский из команды управления и штаба флота «К-21», лучшим защитником – Александр Бондарев из «Грозы», лучшим нападающим – Александр Величинский из «Альбатроса».

Во время церемонии закрытия турнира Северной военной хоккейной лиги были вручены особые призы и дипломы. Приз «Лучшая команда болельщиков» был вручён болельщикам сборной «Армеец». Приз за лучшую судейскую работу «Золотой свисток» достался Максиму Пужанскому, сообщает пресс-служба Северного флота.

 

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