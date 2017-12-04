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Мурманская область. Арктика04.12.17 12:36

Турнир по шахматам на Кубок руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области станет традиционным

Следствие и шахматы – понятия вполне сопоставимые. И в шахматной партии и при расследовании уголовного дела самое главное - сделать правильный ход. Суть игры в шахматы – распознать планы соперника. Главная задача в следствии - распутать замысел преступника. Посредством шахмат мы учимся концентрировать внимание, развиваем пространственное мышление, формируем навыки планирования действий, воспитываем свой характер.

3 декабря в целях пропаганды здорового образа жизни и  привлечения к активным занятиям спортом населения Мурманской области при содействии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы состоялся открытый турнир по шахматам на Кубок руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области.

Перед началом игры со вступительным словом перед командами выступил и.о. руководителя следственного управления полковник юстиции Андрей Александрович Ефремов, пожелав игрокам удачи, веры в себя и победы.

Андрей Александрович и и.о. директора Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы Татьяна Николаевна Кузнецова в торжественной обстановке открыли турнир, сделав первые ходы в первом туре на первой доске.

За победу в этой увлекательной интеллектуальной спортивной игре приняли участие игроки разных возрастных категорий, рангов и уровня мастерства игры в шахматы. Формат турнира предусматривал два этапа. В первом необходимо попасть в десятку лучших, которые во втором этапе играли друг с другом по круговой системе, в итоге победил сильнейший.

И.о. руководителя следственного управления А.А. Ефремов отметил, что в будущем такой турнир станет традиционным и будет проходить 3 декабря в профессиональный праздник юристов.

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