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Мурманская область. Арктика20.03.19 12:14

Турпоток в Апатиты за последние три года увеличился на 30%

Сегодня на очередном заседании регионального правительства, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, обсудили результаты работы органов местного самоуправления и стратегические задачи развития города Апатиты. С докладом выступил глава муниципального образования Николай Бова.

Как прозвучало в отчете, на территории муниципального образования осуществляют деятельность структурные подразделения Кировского филиала АО «Апатит» – АНОФ-2 и дочернее предприятие ООО «Механик». Между Правительством Мурманской области и ПАО «ФосАгро» подписано и успешно реализуется соглашение о социально-экономическом партнерстве на 2017-2019 годы, направленное на содействие устойчивому развитию города. Основные предприятия и организации показывают хорошие темпы производства товаров, работ и услуг, и эта тенденция сохраняется на прогнозный период до 2024 года.

Николай Бова отметил, что местный бюджет носит социальный характер: 63% от общего объёма расходов направлено в сферу образования, около 12% – на развитие культуры, физической культуры и спорта.

Органы местного самоуправления уделяют внимание развитию малого и среднего бизнеса – для начинающих предпринимателей проводится конкурс бизнес-планов. За период с 2013 по 2018 годы 33 проекта получили поддержку на общую сумму почти 10 млн рублей, при этом создано 46 рабочих мест.

«Малый бизнес вносит существенный вклад в развитие сферы туризма. За три прошедших года туристский поток в Апатиты по наших оценкам увеличился на 30% и в 2018 году составил более 27 тысяч человек. Изучение структуры потока и удовлетворенности туристов городской инфраструктурой, а также планирования на основе взаимодействия власти, бизнеса и общественности будет положено в основу проекта подпрограммы развития туризма на новый период до 2025 года в рамках разработки Стратегии социально-экономического развития города», – подчеркнул Николай Бова.

Глава Апатитов отдельно остановился на благоустройстве городских территорий. Ведется работа по улучшению качества муниципальных дорог – с 2012 по 2018 годы при поддержке областного бюджета на эти цели потрачено почти 637,5 млн рублей; продолжается замена уличного освещения.

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году обновлено шесть дворовых территорий и парк по улице Пушкина. В 2018 году благоустроено 24 двора, также выполнен первый этап по обновлению парка-сквера. Работы по созданию комфортной городской среды продолжатся и в 2019 году. В планах -  благоустроить 9 дворовых территорий и завершить ремонтные работы в парке-сквере на общую сумму почти 33 млн рублей.

В регионе действует программа по поддержке местных инициатив, в рамках реализации которой, по словам Николая Бовы, при участии населения и предпринимателей в микрорайоне Старые Апатиты создан спортивный объект, а также модернизирован хоккейный корт возле спортшколы «Юность».

На очереди строительство физкультурно-оздоровительного комплекса – проект включен в государственную программу Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 год. В настоящий момент готовится документация, объект планируют сдать к 2022 году. При этом статистика показывает, что местные жители стали активнее заниматься спортом – за последние два года показатель увеличился на 6,4% и составил 36,6% от общего числа горожан.

В завершении своего выступления Николай Бова отметил, что работа, направленная на повышение социально-экономической стабильности и улучшение качества жизни населения города Апатиты, будет продолжена.

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