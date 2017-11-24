Тушёнка, макароны и орехи – вор очень хотел есть

В дежурную часть полиции обратился владелец торгового павильона, расположенного по улице Юбилейная Заполярного. Мужчина заявил о том, что ночью неизвестное лицо совершило кражу принадлежащего ему имущества, похитив 13 банок тушёнки, 4 пакета макарон, 4 пакетика орехов. Причиненный ущерб предприниматель оценил в сумму 3,5 тысячи рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили, что злоумышленник незаконно проник внутрь павильона путем повреждения замка. Эксперт снял оставленные им отпечатки пальцев рук и другие следы, имеющиеся на месте преступления.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативникам удалось в течение суток установить личность подозреваемого. Им оказался неработающий местный житель, ранее судимый за кражу 1993 года рождения.

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Злоумышленник признался в содеянном.

Похищенное было изъято. По факту дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.21 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.