Туши свет! «Квиз при свечах»: Мурманская область присоединяется к международной акции «Час земли»

30 марта, в субботу, акцию «Час земли» в Мурманской области откроет «Квиз при свечах». Это тематическое мероприятие проходит под патронажем регионального министерства энергетики и ЖКХ по инициативе Агентства энергетической эффективности Мурманской области совместно с экологическим объединением «Беллона» и «КвизАрктика».

Своё участие в квизе подтвердили команды Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, филиал ПАО «ТГК-1», АО «МЭС», «АтомЭнергоСбыт», АО «Апатит», Кольская РДУ, филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», городские команды Квиз. Откроют «Квиз при свечах» руководители Баренц-отделения WWF России, Агентства энергетической эффективности, ООО «Экологический правовой центр «Беллона».

Правительство Мурманской области, поддерживая акцию «Час земли», отключает подсветку здания 30 марта с 20.30 до 21.30.

Начало «Квиза при свечах» – в 20.00, регистрация участников – с 19.30 (г.Мурманск, ул.Марата, 28, большой зал).