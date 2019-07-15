Твёрдые коммунальные отходы стали «твёрдым орешком» для нашего региона

Об исполнении поручений главы региона, связанных с решением системных проблем обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), сегодня на оперативном совещании доложил заместитель губернатора Евгений Никора.

Он начал с наболевшей проблемы уборки контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий. Такая работа будет организована на основе соглашений, заключаемых между региональным оператором по обращению с ТКО и управляющими компаниями. Как рассказал Евгений Никора, на сегодняшний день с управляющими компаниями достигнуты договоренности о заключении таких соглашений с учётом разработанного графика вывоза ТКО, до конца дня муниципалитеты проинформируют Госжилинспекцию региона о сроках заключения соглашений.

Заработала и созданная по поручению главы региона схема вывоза старых автомобильных покрышек с территории муниципалитетов на полигон в Междуречье для последующей утилизации. В большинстве муниципалитетов покрышки собраны с контейнерных площадок и вывезены в специально определенные места; в Мурманске и Кольском районе покрышки собраны на площадках для крупногабаритных отходов. В течение следующей недели запланирован последовательный вывоз шин из административных округов Мурманска, 29 июля АО «Управление отходами» начнёт вывозить покрышки из других муниципалитетов. Мончегорск решает проблему самостоятельно – автошины, собранные с территории муниципалитета, передаются на специализированное предприятие для последующей утилизации.

По поручению главы региона подготовлена и реализуется «дорожная карта» по ликвидации несанкционированных свалок и регулярному вывозу ТКО с территории Териберки. В ходе состоявшихся генеральной уборки и серии субботников в поселке уже ликвидирована крупная свалка мусора, вывезено более 900 кубометров ТКО.

Кроме того, продолжаются работы по ликвидации выгребных ям на территории Умбы. Работы ведутся с конца апреля, на сегодня уже очищено и ликвидировано 15 выгребных ям. Дополнительно организованы 12 контейнерных площадок для сбора отходов, с учетом потребности населения будут размещены дополнительные контейнеры.

Врио губернатора обратил особое внимание курирующего заместителя на необходимость скорейшего решения вопроса обновления в муниципалитетах техники, вывозящей мусор, а также на работу по программе обновления контейнеров. Отдельное внимание – Заозёрску, где вопрос перехода на систему закрытых контейнеров стоит особенно остро.