Творческая мастерская «Весёлые свинки» работала в воскресенье

13 января в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошла творческая мастерская «Весёлые свинки». В это воскресенье все желающие посетители мастерили символ наступившего года - свинок.

В начале встречи библиотекарь познакомила собравшихся со стихотворением Андрея Усачева «Японский календарь». В нём последовательно перечисляются все животные, согласно японскому поверью, приходящие каждый год в свой черед.

Затем участники мастерской приступили к изготовлению поделки из цветной бумаги. На мероприятии присутствовали дошкольники и их родители, школьники и взрослые, специально пришедшие на творческую мастерскую. В этот раз собралась самая разновозрастная группа участников от 5 до 80 лет.