Творческая молодёжь Мурманской области приглашает в театр на Всероссийскую акцию «Культурный минимум»

С 25 по 29 марта во всех регионах страны в честь Международного дня театра пройдёт Всероссийская акция «Культурный минимум». Мурманская область станет одним из регионов-участников. Акция позволит молодёжи сохранить существующие культурные традиции и создать новые, а также объединит за просмотром спектаклей представителей разных поколений.

В рамках «Культурного минимума» активная творческая молодёжь приглашает друзей, знакомых и родственников на театральные площадки своего города, где будет подготовлена специальная программа мероприятий. Соорганизаторами акции выступили театры, что позволило сделать участие в мероприятиях бесплатным. Узнать подробнее о местах проведения акции можно в официальной группе «ВКонтакте» форума «Таврида».

Акция «Культурный минимум» позволит молодёжи и старшему поколению по-новому взглянуть на театральное искусство в столь знаковый Год театра в нашей стране, что в будущем может увеличить интерес к просмотру театральных постановок.

Напомним, что первая подобная акция прошла в 2018 году и вызвала интерес у 50 тысяч человек, которые стали участниками художественных выставок, театральных постановок и кинопоказов. В прошлом году было задействовано более 3 тысяч культурных площадок в 67 субъектах нашей страны. В этом году ожидается проведение акции во всех регионах с участием более 65 тысяч человек.