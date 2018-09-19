Творческая встреча «Гость в библиотеке»

20 сентября Мурманская областная детско-юношеская библиотека вновь приглашает своих читателей на творческую встречу с молодой, талантливой писательницей Анастасией Строкиной.

Анастасия Строкина - популярная детская писательница, поэт, переводчик. Финалист премии им. В. Крапивина на лучшее произведение для детей, лауреат различных литературных конкурсов и фестивалей. Родилась в 1984 году в поселке Луостари Печенгского района Мурманской области.

Как известно, книга начинается с писателя. Его фантазия заставляет нас грустить, радоваться, рассуждать, думать. Очень хорошо, когда есть возможность встретиться с писателем, познакомиться с человеком, который умеет оживлять свои мысли и мечты. У юных читателей, пришедших на встречу в актовый зал библиотеки, будет возможность в доброжелательной обстановке услышать историю создания произведений, задать вопросы писательнице, начиная с её детства и заканчивая творческими планами на будущее.