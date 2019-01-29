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Мурманская область. Арктика29.01.19 09:30

Творческая встреча с Тамарой Ивановной Зуевой состоится в музее

30 января в 16 часов  в Мурманском областной художественном музее состоится творческая встреча с мурманским художником, лауреатом премии губернатора Мурманской области Тамарой Ивановной Зуевой. Встреча посвящена 90- летию художника.

Тамара Ивановна Зуева — художник поколения, составившего «костяк» профессионального Союза художников на Мурмане. Родилась 28 января 1929 года в городе Каргополь Архангельской области. Русский город, чем–то похожий на древний Новгород, с церквями и старинными постройками произвёл неизгладимое впечатление на её душу. Образование Тамара Ивановна получила в Костромском художественно–педагогическом училище по классу живописи в мастерской Николая Павловича Шлейна, ученика И. Е. Репина. В Мурманск приехала в 1955 году.

В 1957 году Тамара Ивановна приняла самое непосредственное участие в открытии первой в Мурманске изостудии при Доме пионеров им. А. Бредова (Дом детского творчества им. А. Бредова), где проработала более пятидесяти лет. Тамара Зуева помнит практически всех своих бывших учеников. Некоторые из них стали художниками, как Виталий Бубенцов, Александр Шаковец и Сергей Чеботарь, большинство же — обычные люди: учителя, врачи, инженеры.

Тамара Ивановна активно работает как живописец и график. Основная тема её творчества — Север. Он представлен многоликим и разнообразным, с ним у художника связаны самые яркие впечатления, позволившие создать чёткие по графическому и цветовому решению работы. В 2008 году Тамаре Зуевой присуждена премия губернатора Мурманской области за особый вклад в развитие культуры и искусства, за серию работ «Мой Север».

С 1958 года Тамара Ивановна является участником всех областных выставок Союза художников, а также многочисленных Всесоюзных, Республиканских и Зональных. На её счету большое количество тематических и персональных выставок в Мурманске и Финляндии. Работы художника хранятся в Мурманском областном художественном музее, в частных собраниях России и за рубежом.

30 января Тамаре Ивановне будет вручена грамота от союза художников России, грамоту вручит председатель Мурманского отделения союза художников Феофилактов Александр Георгиевич.

 

 

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