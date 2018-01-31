Творческие коллективы Баренцева/Евро-Арктического региона шестой раз соберутся в столице Заполярья

На несколько дней, с 9 по 11 февраля, Мурманск станет центром творческой жизни всего Баренцева/Евро-Арктического региона. Здесь, в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, пройдёт Международный фестиваль-конкурс творчества людей старшего поколения «Нам года – не беда». Его соорганизатором в рамках Соглашения, подписанного с правительством Мурманской области, выступит Стратегическое партнерство «Северо-Запад». Мурманскую область представят творческие коллективы и исполнители из Мурманска, Североморска, Александровска, Заозерска и Мончегорска.

«Фестиваль станет настоящим культурным событием международного масштаба. В столицу Заполярья прибудут более 50 коллективов и исполнителей из Королевства Норвегия, Эстонской Республики, Республики Карелия, Ленинградской, Новгородской, Тюменской, Архангельской, Мурманской областей, Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга. Для Партнерства большая честь и удовольствие поддержать артистов старшего возраста, дать им возможность продемонстрировать свои таланты и мастерство. И на практике доказать, что не только экономика, но и культура является двигателем прогресса и помогает расширять межрегиональные и международные связи», – прокомментировал исполнительный директор Стратегического партнерства «Северо-Запад» Алексей Багаряков.

Фестиваль «Нам года – не беда» ведёт свою историю с 2005 года. Отличительная особенность нынешнего праздника творчества – появление конкурсной составляющей. Как поясняют организаторы, без состязательного момента было просто не обойтись из-за высокого уровня подготовки коллективов и исполнителей и роста популярности фестиваля. В декабре 2017 года конкурсное жюри рассмотрело более 200 заявок. В результате в финал прошли 52 номера.

Фестиваль-конкурс проводится по четырем номинациям – «вокал», «хореография», «инструментальная музыка» и «художественное слово». Все участники фестиваля-конкурса будут награждены памятными дипломами и сувенирами. По результатам работы жюри в каждой номинации присуждается дипломы I, II и III степени. А также Гран-при фестиваля-конкурса, честь вручить который выпала Стратегическому партнерству «Северо-Запад».

Участие Стратегического партнерства «Северо-Запад» в организации данного мероприятия обусловлено не только рамками Соглашения с правительством Мурманской области, входящим в состав учредителей Партнерства наряду с другими субъектами СЗФО. В рамках организации успешную работу ведет проектный офис по социальным вопросам. В сотрудничестве с правительствами регионов Северо-Западного федерального округа уже реализован проект «Великий Устюг» – поездка в Санкт-Петербург и вотчину Деда Мороза (Вологодская область) детей сотрудников правоохранительных органов, погибших или получивших ранения в ходе исполнения служебных обязанностей. В стадии реализации находится межрегиональный конкурс сочинений «Я гражданин России», готовятся другие проекты.

«Мы считаем важным оказывать содействие в расширение международных контактов между людьми старшего поколения, способствовать реализации их творческих способностей и передаче творческого наследия старшего поколения молодежи. От души желаю каждому исполнителю и творческому коллективу успешных выступлений на фестивале-конкурсе «Нам года – не беда!» и признания зрителей!», – сказал Исполнительный директор Стратегического партнерства «Северо-Запад» Алексей Багаряков.

От Мурманской области участие в фестивале-конкурсе «Нам года – не беда», проводимом при информационном содействии Стратегического партнерства «Северо-Запад», участие примут: ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова» (народный самодеятельный коллектив Фольклорный ансамбль «Беломорье»; вокальная группа Народного самодеятельного коллектива Хора ветеранов «Встреча друзей», хормейстер – Марина Александровна Горчакова; трио Народного самодеятельного коллектива Хора украинской песни «Джерелла»); ЗАТО Александровск (г.Полярный - МБУК «Централизованная клубная система г. Полярного», народный самодеятельный коллектив Ансамбль ветеранов труда «Молодушки», Руководитель – Павел Викторович Гладинов); ЗАТО г.Североморск (МБУК Дворец культуры «Строитель», НСК хор народной песни «Россия» - Хормейстер – Жук Нонна Евгеньевна); г.Мончегорск (МБУ «Мончегорский Городской центр культуры»; клуб «Золотой возраст», руководитель - Светлана Павловна Баранова ); ЗАТО г.Заозёрск (МУК ЗАТО город Заозёрск «Центр культуры и библиотечного обслуживания», исполнительница-вокалистка Валентина Терентьевна Дунаева).