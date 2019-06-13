Творческий конкурс состоялся в «Сказке»

На территории детского городка «Сказка» состоялся фотоконкурс «В объективе». Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет приняли участие в четырёх испытаниях, в которых смогли проявить свой талант фотографа, а также продемонстрировали креативное мышление.

– Для мурманской молодёжи создана масса возможностей реализовать себя: спортивные состязания, творческие мастерские, интеллектуальные клубы, – рассказала депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Ускова.– Важно, что молодые люди сами являются инициаторами многих культурных событий. Именно за такими активными и инициативными мурманчанами, будущее нашего города.

Подведение итогов фотоконкурса «В объективе», а также церемония награждения победителей дипломами и памятными призами состоится 17 июня.