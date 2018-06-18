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Мурманская область. Арктика18.06.18 09:32

Тяжба по незаконной автостоянке около аэропорта продолжается

Прокуратурой Кольского района проведена проверка по обращению ПАО «Аэропорт Мурманск» по вопросу законности договора купли-продажи земельного участка, заключенного в 2016 году между администраций гп. Мурмаши и индивидуальным предпринимателем (ИП).

Проверкой установлено, что право собственности ИП на земельный участок было зарегистрировано ещё в октябре 2016 года.

Вступившим в законную силу Решением Тринадцатого Арбитражного апелляционного суда от 20.12.2017 постройки, возведенные ИП на указанном земельном участке признаны самовольными, а предприниматель был обязан за свой счёт снести объект недвижимого имущества - автостоянку, назначение: сооружения дорожного транспорта, площадь застройки 6408  кв. метров.

Указанным решением суда установлено, что объект недвижимого имущества - автостоянка строилась на земельном участке предпринимателем без получения разрешительной документации от ПАО «Аэропорт Мурманск». Судом сделан вывод о том, что данный объект недвижимого имущества - автостоянка является самовольной постройкой.

Поскольку самовольная постройка не может являться объектом гражданско-правовых сделок, у ИП отсутствовали основания для выкупа занятого этим имуществом земельного участка.

Более того судом установлено, что ПАО «Аэропорт Мурманск» является главным оператором Международного аэропорта Мурманск, и наделен полномочиями по согласованию и контролю за строительством объектов на аэродроме и приаэродромной территории. Именно ПАО «Аэропорт Мурманск» уполномочен на дачу собственнику аэропорта заключений о возможности согласования строительства объекта либо о невозможности согласования строительства объекта (с мотивированным обоснованием).

Судом установлено, что спорный объект (автостоянка) входит в границы района аэродрома.

Вместе с тем, проверкой установлено, несмотря на вступившее в законную силу решение Тринадцатого Апелляционного суда от 20.12.2017 администрацией гп. Мурмаши, как продавцом земельного участка, какие-либо меры по расторжению договора купли продажи от 2.08.2016, заключенного администрацией гп. Мурмаши с индивидуальным предпринимателем не приняты.

В связи с установленным фактом бездействия администрации гп. Мурмаши, как продавцу земельного участка, главе муниципального образования прокуратурой Кольского района внесено представление с требованием принять меры по устранению выявленных нарушений.

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