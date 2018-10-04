Тяжело в ученье - легко в бою, или пять дней в тундре

В течение пяти дней сотрудники отдела специального назначения «Айсберг» УФСИН России по Мурманской области в таёжных окрестностях посёлка Зеленоборский проводили учебно-практические сборы с отработкой навыков выживания в сложных климатических условиях.

Во время полевого выхода с личным составом отдела были проведены занятия по ориентированию в лесном массиве с помощью карты и компаса, передвижение групп в условиях сложно-пересеченной местности.

Последовательно и тщательно отрабатывались важные для боевой подготовки элементы: организация лагеря и отражение нападения в ночное время, организация засады и контрзасадные действия, организация наблюдательного пункта. Бойцы вели наблюдение в дневное и ночное время, отрабатывали выставление заслона и задержание вооруженных преступников.

Также в ходе сборов отрабатывалось взаимодействие со спасательной службой авиации Северного Флота по эвакуации раненого с использованием вертолета из района проведения специальной операции.

По словам руководителя тренировки начальника ОСН «Айсберг» Андрея Покровского, подобные полевые выходы являются важным элементом служебной подготовки бойцов спецподразделений уголовно-исполнительной системы. Как говорил великий русский полководец Александр Васильевич Суворов: «Тяжело в ученье - легко в бою».