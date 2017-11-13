Тяжеловесную технику в порту разгрузили с помощью спаренной работы кранов

Вилочный погрузчик и контейнерный перегружатель «Kalmar» в Мурманск из Архангельска доставило судно «STK 1005». Вес машин составляет соответственно 40 и 72 тонны, поэтому их выгрузка из трюмов представляла собой сложную технологическую операцию, для которой требуются специальные грузозахватные приспособления, мощное крановое оборудование и высокая квалификация персонала.

Мурманские портовики справились с задачей в кратчайшие сроки. При помощи спаренной работы двух портальных кранов «Кондор» многотонные погрузчики благополучно переместились с борта судна на причал ПАО «ММТП».

Отметим, что с июня 2017 года на территории Мурманского морского торгового порта произведена выгрузка уже более 20 единиц большегрузной техники и около трех десятков жилых модулей общим весом свыше 500 тонн.