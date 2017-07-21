Тяжёлые атомные крейсеры Северного флота готовятся к переходу из Северного в Балтийское море

Тяжёлые атомные крейсеры Северного флота, совершающие переход из Североморска в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде, готовятся к проходу проливной зоны, отделяющей Северное море от Балтийского.

Тяжёлый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» и тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» уже пересекают Северное море в направлении пролива Скагеррак. В течение следующих суток корабли пройдут проливами Каттегат, Большой Бельт и войдут в Балтийское море.

С момента выхода из Североморска корабли Северного флота прошли более 1500 морских миль. Их прибытие в Финский залив ожидается через несколько дней.

Во время перехода экипажи кораблей отрабатывают совместное маневрирование и слаженность действий в составе отряда. На флагмане – тяжёлом атомном ракетном крейсере «Пётр Великий» – также проходят тренировки личного состава парадных расчётов, специально выделенных для участия в торжественных строевых мероприятиях парада.

Маршрут перехода одних из самых крупных кораблей ВМФ России проложен с учётом всех требований безопасности судоходства. При подготовке к нему командование кораблей, вахтенные офицеры и расчёты, обеспечивающие навигационную безопасность, провели тренировки по проходу узкостей и проливных зон.

Как сообщает пресс-служба СФ, в главном военно-морском параде от Северного флота примут участие порядка 10 кораблей и судов. В их числе корабли 1 ранга, предназначенные для выполнения задач в дальней океанской зоне: тяжёлый ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».