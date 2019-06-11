Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» стал «головной болью» главкома ВМФ

Проблемы, связанные с ремонтом и модернизацией тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», будут обсуждаться на совещании под руководством главкома ВМФ Николая Евменова с участием военных и представителей промышленности в Мурманске. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в кораблестроительной отрасли.

«Совещание по проблемам ремонта и модернизации «Адмирала Кузнецова» проведёт на 35-м судоремонтном заводе (СРЗ) новый главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. Будут участвовать военные и промышленность», - сказал собеседник ТАСС.

Для завершения ремонта авианосцу требуется ещё одно докование, его решено провести на мощностях 35-го СРЗ (филиал Центра судоремонта «Звёздочка»), но для этого их необходимо модернизировать. Как уточнил источник, компания-подрядчик требует для модернизации мощностей 35-го СРЗ два с половиной года, что автоматически срывает запланированные сроки сдачи корабля флоту в 2021 году. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) предлагает временную схему доковой операции, при которой сохраняются установленные сроки передачи корабля, но против этой схему выступает командование ВМФ, добавил собеседник.

Проблемы с ремонтом и модернизацией единственного авианосца в составе ВМФ России возникли после того, как в октябре 2018 году затонул при выходе корабля с завода после докования плавучий док ПД-50 82-го СРЗ. ПД-50 был единственным плавучим доком на Севере России, способным принимать такие корабли, как авианосец «Адмирал Кузнецов» и тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий».