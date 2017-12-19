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Мурманская область. Арктика19.12.17 09:05

Тюлень Григорий станет символом Кандалакши

17 декабря в Кандалакше состоялось торжественное открытие Аллеи Дружбы на ул. 50 лет Октября. Работы по ее обустройству – организация пешеходной зоны и зоны отдыха, проводились в течение весенне-летнего периода. Аллею украсили новые малые архитектурные формы: две авторские кованые скамейки и четыре урны, выполненные кандалакшскими мастерами «АРТ.КУЗНИ», а также здесь было высажено более 100 кустарников сирени и спиреи.

Аллея Дружбы стала одним из любимых мест отдыха горожан. Сегодня она пополнилась еще одной новой малой архитектурной формой. На торжественном открытии Аллеи была представлена скульптура гренландского тюленя.

Автор композиции – Валентин Мыздриков поделился с руководством Кандалакшского района и горожанами, пришедшими на открытие, что во время работы над скульптурой он дал имя своему творению. Художник назвал тюленя Григорием, так как это имя созвучно со словом «гренландский». Задумка Валентина Константиновича была поддержана. Глава Кандалакшского района  и города Кандалакша  Михаил Павлов призвал горожан бережно относиться к новой достопримечательности и следить за ее сохранностью: «В следующем году мы продолжим благоустраивать аллею Дружбы. Уверен, горожане поддержат эту идею. Будем реализовывать и другие проекты. Мы хотим в течение ближайших пяти лет благоустроить наш город так, чтобы он стал по-настоящему удобным и комфортным для жизни».

Во время открытия родилась и новая городская традиция, потерев нос Григория, можно загадать желание, которое обязательно сбудется! После торжественной части, все желающие смогли сфотографироваться с новой достопримечательностью.

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