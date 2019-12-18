У членов клуба старшего поколения творческий настрой

Сегодня в информационном интеллект-центре Центральной городской библиотеки города Мурманска состоялся очередной мастер-класс для участников городского клуба старшего поколения. На этот раз мурманчане учились лепить из солёного теста.

– В составе объединения уже 2069 человек. Список событий, которые для северян организует комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска совместно с учреждениями заполярной столицы, насчитывает до 25 мероприятий в месяц, – рассказала председатель комитета Татьяна Печкарева. – Выбрать можно самые разные виды досуга, начиная от мастер-классов по рукоделию и курсов по компьютерной грамотности, заканчивая бесплатными сеансами в бассейне спорткомплекса «Авангард».

Городской клуб старшего поколения создан для активных жителей Мурманска старше 55 лет с учётом их интересов, особенностей здоровья и предпочтений.

Целью реализации проекта является возможность общения и знакомства с новыми людьми, обмен опытом, приобретение новых знаний и умений, получение помощи в решении сложных жизненных ситуаций.

Чтобы принять участие в программе, необходимо написать заявление, либо обратиться в отделы по социальной поддержке в Ленинском или Первомайском округах. Каждый член клуба получает именную карту, подписанную главой администрации города Мурманска.