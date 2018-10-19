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Мурманская область. Арктика19.10.18 07:20

У депутатов Госдумы своё представление о пенсионной справедливости

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому депутаты и сенаторы имеют право отказаться от пенсионных надбавок при выходе на пенсию. Законопроект внесён по инициативе членов Совета Федерации и нижней палаты парламента от «Единой России». Документ принят большинством голосов.

Впервые предложение отменить пенсионные преференции для депутатов и сенаторов 20 августа на совместном заседании Генсовета «Единой России» и Совета руководителей фракций партии озвучил секретарь Генсовета, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Партийцы единогласно приняли решение поддержать эту идею, а также поручить своим коллегам в Госдуме проработать соответствующую законодательную инициативу и внести ее на рассмотрение палаты, чтобы сам закон вступил в силу уже с 1 января 2019 года.

Суть рассматриваемого в нижней палате парламента законопроекта озвучил сенатор Вячеслав Тимченко. По его словам, предлагаемая законодательная инициатива направлена на совершенствование механизмов применения социальных гарантий, установленных для членов Совфеда и депутатов Госдумы. «В данном случае специальные нормы носят не императивный, а диспозитивный характер. Дело каждого депутата или члена Совета Федерации – быть ему таким, как другие граждане, делать такое заявление, принимать на себя такую ответственность, воспользоваться ли тем правом, которое есть», – пояснил он.

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместителя секретаря Генерального совета «Единой России» Ольги Баталиной, предлагаемый документ даёт право депутатам и сенаторам самим принять решение по данному вопросу. «Если законопроект будет поддержан, то у каждого депутата и сенатора будет право самостоятельно решить вопрос об отказе, исходя из своих представлений о справедливости», – сказала она.

Ранее о готовности добровольно отказаться от положенных парламентариям пенсионных преференций заявили депутаты и сенаторы от «Единой России». Никто из депутатов  других партий еще публично не изъявил желания отказаться от надбавок. 

В список сенаторов, готовых добровольно отказаться от надбавки к пенсии, вошли Андрей Турчак и Рауф Арашуков. Первыми, кто выступил с аналогичным заявлением среди представителей Госдумы, стали замсекретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко и сопредседатель Центрального координационного совета сторонников «Единой России», депутат Государственной Думы Сергей Боярский.

Также в числе парламентариев, заявивших о готовности добровольно отказаться от надбавок к пенсиям, помимо Ревенко и Боярского, значатся председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также Светлана Журова, Ирина Роднина, Алена Аршинова, Александр Грибов, Николай Валуев, Ольга Окунева, Дмитрий Морозов, Виталий Милонов, Сергей Тен, Михаил Терентьев, Артем Туров, Артур Таймазов, Александр Карелин, Максим Сураев, Андрей Барышев, Виктор Водолацкий и другие.

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