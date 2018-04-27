У девятиклассников Мурманской области продолжается досрочный этап экзаменов

27 апреля девятиклассники, проходящие государственную итоговую аттестацию досрочно, сдают экзамены по химии, информатике и ИКТ, обществознанию. В регионе экзамены пройдут на двух пунктах проведения экзаменов: на базе мурманской гимназии №8 и на базе Хибинской гимназии.



В экзамене по химии примет участие один выпускник, информатику и ИКТ будут сдавать три выпускника, а обществознание – один.



Экзаменационная работа по химии состоит из двух частей, включающих в себя 22 задания. Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит 3 задания с развёрнутым ответом. На выполнение экзаменационной работы по химии отводится 2 часа. При выполнении работы можно пользоваться Периодической системой химических элементов Д.И. Менделеева, таблицей растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимическим рядом напряжений металлов и непрограммируемым калькулятором.



Экзаменационная работа по информатике и ИКТ состоит из двух частей, включающих в себя 20 заданий. Часть 1 содержит 18 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит 2 задания, которые необходимо выполнить на компьютере. На выполнение экзаменационной работы по информатике отводится 2 часа 30 минут.



Экзаменационная работа по обществознанию состоит из двух частей, включающих в себя 31 задание. Часть 1 содержит 25 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит 6 заданий с развёрнутым ответом. На выполнение экзаменационной работы по обществознанию отводится 3 часа.



В досрочный период экзамены сдают обучающиеся, не имеющие возможности по уважительным причинам, подтвержденным документально, пройти государственную итоговую аттестацию в основные сроки.



Начиная с 2017 года девятиклассники сдают в обязательном порядке четыре экзамена. Два из них – обязательные, это русский язык и математика. Еще два экзамена – по выбору обучающихся из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика и ИКТ.