У драчливого мурманчанина нашли в квартире автомат и патроны

Следственным отделом по городу Мурманск Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мурманчанина. В ходе предварительного следствия было установлено, что 12 августа 2018 года между обвиняемым и его сожительницей по месту их жительства в одной из квартир на улице Старостина Мурманска произошла ссора, в ходе которой злоумышленник причинил женщине телесные повреждения, а затем стал высказывать в её адрес угрозы убийством.

По данному факту потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы. По вызову, с целью пресечения указанного правонарушения, к месту прибыл наряд полиции. При осмотре квартиры полицейские обнаружили автомат АК-47, 305 патронов к нему, пистолет конструкции Токарева «ТТ» с восемью патронами к нему.

В ходе разбирательства по данному факту обвиняемый, будучи недовольным законными действиями сотрудника полиции, нанёс ему удар кулаком в лицо.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, действия обвиняемого квалифицированы по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов), ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.