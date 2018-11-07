Владимир Путин назначил бывшего замгенпрокурора Гуцана полпредом президента в СЗФОЧетыре команды поборются в финале Региональной Мурманской лиги КВН за поездку в Сочи
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика07.11.18 08:20

У драчливого мурманчанина нашли в квартире автомат и патроны

Следственным отделом по городу Мурманск Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мурманчанина. В ходе предварительного следствия было установлено, что 12 августа 2018 года между обвиняемым и его сожительницей по месту их жительства в одной из квартир на улице Старостина Мурманска произошла ссора, в ходе которой злоумышленник причинил женщине телесные повреждения, а затем стал высказывать в её адрес угрозы убийством.

По данному факту потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы. По вызову, с целью пресечения указанного правонарушения, к месту прибыл наряд полиции. При осмотре квартиры полицейские обнаружили автомат АК-47, 305 патронов к нему, пистолет конструкции Токарева «ТТ» с восемью патронами к нему.

В ходе разбирательства по данному факту обвиняемый, будучи недовольным законными действиями сотрудника полиции,  нанёс ему удар кулаком в лицо.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, действия обвиняемого квалифицированы по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов), ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСоциальное неравенство в России пошло в рост - ВШЭ
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…СЗФО отдают прокурору
-

Последние комментарии

Земеля
07.11.18 07:25
Какая-то большая страна уже проходила путь - вкладывая огромные средства в гонку вооружений. Теперь ее нет. Думаю, что и усилия этого правителя будут напрасны
Комментарий к новости:Это беспрецедентное решение! Расходы на оборону и безопасность составляют 30% проекта бюджета России 2019-2021 гг
Zviygincew
06.11.18 20:10
ВВП есть от кого защищаться, поэтому денег надо много. А старики - им путь на погост, что на них деньги тратить
Комментарий к новости:Это беспрецедентное решение! Расходы на оборону и безопасность составляют 30% проекта бюджета России 2019-2021 гг
Бывалый
06.11.18 18:16
Для увеличения пенсий нашли выход - увеличили пенсионный возраст всех граждан, убеждая их , что они стали жить дольше, а для пушек и генеральских звёзд не нашли ничего нового, как вбухать на военные
Комментарий к новости:Это беспрецедентное решение! Расходы на оборону и безопасность составляют 30% проекта бюджета России 2019-2021 гг
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире13:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиСоциальное неравенство в России пошло в рост - ВШЭ-PRO ВалютуРубль продолжил снижение на фоне дешевеющей нефти-PRO ЭнергетикуВыработка электроэнергии на Кольской АЭС в октябре выросла на 128 млн кВтч-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 ноября-PRO Нефть и газВ сентябре резко упала добыча нефти в Норвегии-PRO ЗаконыМалообеспеченных россиян освободят от обязанности подтверждать отсутствие долгов по оплате услуг ЖКХ
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
06.11.18: Средний чек в сетях крупнейших ритейлеров за девять месяцев сократился на 0,3% (с поправкой на размер инфляции). Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 87 человек
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика