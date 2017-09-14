У ДШИ открывается «второе дыхание»

В год 90-летнего юбилея жители района получают чудесные подарки, отметила, приветствуя собравшихся педагогов, учеников, родителей и почётных гостей, отметила глава Кольского района Валентина Кустенкова во время торжественного открытия обновлённой школы искусств в Мурмашах. «Чувствуется любовь и теплота, с которыми строилось это учреждение, - отметила Валентина Дмитриевна, - это настоящий храм красоты искусства. Одна из главных задач власти в Кольском районе – забота о детях, чтобы они росли здоровыми, спортивными и культурными».

- После ремонта Мурмашинская школа искусств стала достойным и комфортным учреждением культуры, - продолжил поздравления глава администрации Кольского района Александр Лихолат, - здание реконструировано по специальному проекту, оно прошло государственную экспертизу, при работах соблюдены все санитарные нормы. Помещения оборудованы в соответствии с самыми современными мерами комплексной безопасности. Это важное событие для всего Кольского района и, конечно, в первую очередь, для Мурмашей. Но главное – это прекрасный подарок для детей, ведь именно в таких школах искусств, в музыкальных школах зарождается профессиональное воспитание в сфере искусства.

Александр Павлович вручил директору школы Ольге Чемкаевой документы от новенькой муфельной печи для обжига глиняных изделий, которую администрация приобрела для художественного отделения, а также наградил педагогов школы.

Почётные грамоты главы администрации Кольского района за высокий профессионализм и большой вклад в дополнительное образование детей и юношества были вручены преподавателю фортепианного отделения Оксане Моисеевне Решетовой и преподавателю художественного отделения Наталье Михайловне Решетовой. Благодарностью главы администрации награждена преподаватель художественного отделения Алёна Николаевна Блинова.

- Уверена, что эта прекрасная школа станет для учеников и преподавателей настоящим домом, - поздравила новосёлов председатель Комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Мурманской областной думы Лариса Круглова, - надеюсь, что дети будут приходить на занятия с искренним желанием учиться. Здесь работают прекрасные преподаватели: хочу пожелать им, чтобы они и дальше вкладывали в ребят самое доброе и нежное.

По словам заместителя председателя комитета по культуре и искусству Мурманской области Александра Баранникова, также приехавшего на праздник, в региональном рейтинговом списке учреждений дополнительного образования Мурмашинская детская школа искусств занимает достойное место. Ученики ДШИ являются лауреатами губернаторской премии и премии администрации Кольского района, в творческой копилке – победы в конкурсах самых различных уровней.

Не смогла остаться в стороне от такого важного события и первый директор Мурмашинской школы искусств, ныне директор Мурманской областной филармонии Виктория Чачина.

– Для меня это очень значимое событие, - подчеркнула Виктория Владиславовна, - 46 лет назад именно здесь я начала свою профессиональную карьеру. Я видела, как развивалась школа искусств, и верю, что после переезда в новое здание у ДШИ откроется «второе дыхание». Очень хочется, чтобы дети сюда «рвались», чтобы педагоги могли выбирать и работать с лучшими.