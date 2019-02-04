У федерального call-центра Пенсионного фонда России изменился номер. Получить консультацию теперь можно по номеру 8-800-600-44-44. Для граждан, проживающих на территории РФ, звонок бесплатный.

Единая федеральная консультационная служба ПФР работает круглосуточно. По телефону 8-800-600-44-44 можно задать вопросы по темам пенсионного обеспечения, получения выписки из индивидуального лицевого счета, распоряжения средствами материнского капитала, об услугах ПФР в электронном виде, в том числе о сервисах «Личного гражданина».

В соответствии с федеральным законом специалисты call-центра не имеют права отвечать на вопросы, содержащие персональные данные. Например, предоставлять информацию о размере пенсии, ежемесячных денежных выплатах. Подобные сведения можно получить в «Личном кабинете» на официальном сайте ведомства, а также у специалистов территориальных органов ПФР по месту жительства лично или по телефону, используя кодовое слово.

Также на сайте работает Центр консультирования.