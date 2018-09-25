У фонтана в МФК «Северное Нагорное» - место встречи изменить нельзя!

Не пропусти грандиозное событие! Радио «Рекорд» идёт в народ! 30 сентября давайте вместе отметим день рождения МФК «Северное Нагорное»!

В 12.00 «Рекорд» начнёт вещание прямо из холла МФК «Северное Нагорное». Приходите, принимайте участие в программе «Хочу и баста». Каждый сможет в этот день не только передать привет, но и получить отличные подарки от наших партнёров, пообщаться и сфотографироваться с любимыми ведущими радио «RECORD 102 FM».

Встречаемся в это воскресенье, 30 сентября, в 12 часов у фонтана в МФК «Северное Нагорное».