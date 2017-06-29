У голодных россиян растёт оптимизм!?

Каждый десятый россиянин испытывает финансовые сложности при покупке продуктов, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенный 25-29 мая текущего года. Исследование проводилось среди 1600 россиян, в 130 населенных пунктах 56 регионов России.

Опрос показал, что потребительские возможности жителей России резко снизились и всё ещё не могут выйти на прежний уровень.

ВЦИОМ сообщает, что свыше 80% респондентов считают бедными тех, у кого едва хватает денег на еду и одежду. В мае 2017 года доля таких людей среди опрошенных достигла 39% (54% - среди людей пенсионного возраста, 46% - среди жителей сельской местности).

Каждый десятый респондент (10%) заявил, что ему не хватает денег даже на покупку продуктов питания. 29% опрошенных посетовали, что денег не хватает на покупку одежду.

Выше этих данных ВЦИОМ фиксировал такой процент в 2009 году (41%), минимум наблюдался в предкризисный 2014 год - 19%.

«Результаты опросов подтверждают то, что мы знаем из данных статистики: материальное положение россиян за годы кризиса значительно ухудшилось. В настоящее время положение в этой области приблизилось к ситуации 2009 года - наихудшего года предыдущего кризиса. Вместе с тем, другие наши исследования показывают, что общественный оптимизм, уверенность в скором преодолении кризиса растёт», - прокомментировал результаты исследования ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб, пишет 1prime.ru.