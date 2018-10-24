У Лиги дворового футбола Мурманска юбилей

В этом году Лига Дворового футбола в Мурманске отмечает 10-летний юбилей. Ежегодные спортивные события, организуемые Лигой, объединяют все округа заполярной столицы, соревнования проводятся как на центральных спортивных объектах, так и на городских пришкольных стадионах.

Летом в Мурманске завершился городской чемпионат по футболу среди дворовых команд сезона 2017/18. В соревнованиях приняли участие 12 команд - 144 участника. Параллельно с Чемпионатом города Мурманска по футболу проводился Кубок Лиги дворового футбола, в котором, приняли участие 20 команд - 296 участника. Эти спортивные события объединили все округа города Мурманска. Игры проводились на пришкольных стадионах, центральных спортивных объектах, в том числе на Центральном стадионе.

Лучшие спортсмены были награждены специальными призами, учрежденными комитетом по физической культуре и спорту администрации города Мурманска и Лигой дворового футбола города Мурманска.

С каждым годом число участников Лиги Дворового футбола растет, участие в данных мероприятиях становится более популярным среди молодежи и лиц среднего возраста.

- Учитывая большой интерес мурманчан к занятию спортом и активному отдыху, городскими властями активно реализуются проекты по улучшению досуга и укреплению здоровья северян самого разного возраста, - рассказал заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь. - Создание и модернизация детских и спортивных объектов с искусственным всепогодным покрытием и тренажерами на базе школ и гимназий, во дворах и скверах - одно из приоритетных направлений работы городских властей в последние годы.

За несколько последних лет в Мурманске отремонтировано, реконструировано и установлено более 136 детских и спортивных площадок. Практика показывает, что они никогда не пустуют, поэтому работа в этом направлении продолжается.