У маршруток ООО «Першерон» проблемы с безопасностью и документами

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска с участием ГИБДД УМВД России по г. Мурманску проведена проверка исполнения законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

В ходе проверки сотрудниками прокуратуры округа были осмотрены транспортные средства – маршрутные такси, осуществляющие перевозку пассажиров по маршрутам № 51 и № 10 в г. Мурманске, а также сопроводительная документация.

По результатам проверки выявлены нарушения требований законодательства РФ о безопасности дорожного движения и о лицензировании при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, в связи с чем, прокуратурой округа в отношении директора ООО «Першерон» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 14.1.2 КоАП РФ, т.е. осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией.

Кроме того, руководителю ООО «Першерон» внесено представление с требованием устранения допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствовавших.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.