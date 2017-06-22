У мемориального комплекса «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» прошёл траурный митинг, посвященный Дню памяти и скорби

В церемонии приняли участие ветераны, труженики тыла, руководители города и области, представители общественных организаций и мурманские школьники.

Открывая митинг, губернатор Марина Ковтун подчеркнула, что в череде памятных дат России 22 июня занимает особое место.



«Великая Отечественная война стала в истории нашей страны трагедией, равной которой не было и, мы все верим и надеемся, что никогда не будет. Её отголоски заметны и по сей день. Немыслимая жертва – 27 миллионов погибших – до сих отражается на демографии России. Такие раны на теле народов не заживают веками. И боль не утихает», – отметила Марина Ковтун.



Глава региона напомнила, что совсем недавно, 18 июня, северяне отмечали ещё одну скорбную дату – 75 лет со дня массированной бомбардировки Мурманска немецкой авиацией, в результате которой город был практически уничтожен.



«Лес почерневших печных труб над пепелищем – так выглядел наш город летом 42-го. Даже от фотографий этого кошмара становится не по себе. Такое нельзя – ни забыть, ни простить. Каждый год 9 Мая мы равняемся на подвиг наших героев. А 22 июня к нам взывают наши павшие – погибшие на поле боя, убитые и замученные оккупантами, умершие от ран и голода. Не предать их память; не допустить возрождения фашистской заразы, не позволить трагедии повториться – наш священный долг. Никто не забыт, ничто не забыто!», – сказала губернатор.

– Мурманск испытал на себе весь ужас военного времени, был полностью разрушен вражеской авиацией, – обратился к присутствующим глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Более тысячи дней шли бои около заполярной столицы, но наши отцы и деды выстояли и победили.

В начале войны в Мурманске жили 135 тысяч горожан, после эвакуации, в городе осталось в четыре раза меньше. Эти люди работали, выходили в море, боролись с пожарами после многочисленных и жестоких бомбежек. Мурманский порт не прекращал свою деятельность ни на один день, делая все возможное для бойцов Красной Армии и краснофлотцев, героических защитников Родины.

Стоит отметить, что несколько дней назад был открыт мемориальный комплекс стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны. Объект расположился на площади более 5 тысяч квадратных метров.