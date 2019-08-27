«У меня растут года, будет и семнадцать. Где работать мне тогда, чем заниматься?»

На кого идти учиться? Какие профессии востребованы сейчас в Мурманской области? И можно ли получить образование так, чтобы потом работать по специальности? Вопросов много и ответит на них сегодня, 27 августа, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Мурманской области Елена Доронина.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.