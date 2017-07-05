У МГТУ сменился учредитель, и сразу возникли проблемы с выплатами зарплаты

В связи с участившимися обращениями работников ФГБОУ ВО «МГТУ» по поводу образовавшейся задолженности по заработной плате администрация сообщает следующее: «Невозможность организовать своевременную выплату денежных средств работникам университета – на сегодняшний день самая острая проблема, которая в буквальном смысле решается в ручном режиме с новым учредителем – Министерством образования и науки России.

Сейчас, с учётом сложившейся ситуации, связанной со сменой учредителя и передачей бюджетных средств из одного ведомства (Росрыболовства) в другое (Минобрнауки России), а также отсутствием финансирования, в приоритете – погашение задолженности перед работниками, относящимися к наиболее чувствительным категориям граждан – к малообеспеченным и многодетным семьям, которое осуществляется за счет внебюджетных поступлений. Однако полностью вопрос задолженности будет решён только после подписания соглашения о государственном задании услуг образования с новым Учредителем (Минобрнауки России). Эта процедура является обязательной с точки зрения соблюдения требований Бюджетного Кодекса, после которой появляется законодательное право на перечисление средств федерального бюджета исполнителю государственной услуги образования (МГТУ).

В настоящее время администрация МГТУ активно взаимодействует с ответственными исполнителями Министерства образования и науки России и находит с их стороны действенное понимание сложившейся ситуации, которая носит остросоциальный характер. Ожидается, что в течение недели все административно-бюрократические вопросы будут устранены и работники МГТУ начнут получать причитающиеся им денежные средства в полном объеме».