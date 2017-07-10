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Мурманская область. Арктика10.07.17 12:38

У многих производителей филе трески фактический вес после разморозки не соответствовал заявленному на упаковке

Роскачество спустя год решило провести повторную проверку продающегося в России замороженного филе трески и пришло к выводу, что производители почти в три раза реже стали подменять этот товар более дешевой рыбой.

Как сообщает Роскачество, в этом году число участников испытания ведомства увеличилось с 16 до 23, включая практически все исследованные в 2016 г. образцы: товары четырёх торговых марок обнаружить в продаже не удалось.

Результаты лабораторного анализа подтвердили, что на сознательный обман и подмену трески на более дешевые виды рыбы в этом году пошли производители рыбы трёх брендов – «Artfish», «Polar» и «Дары моря» (13% от всех проверенных образцов), тогда как в 2016 г. фальсификация была найдена в 6 из 16 образцов (37%). При этом за год исправились и перестали фальсифицировать филе трески производители торговых марок «FishHouse» и «Каждый день».

Помимо подмены на более дешевые виды рыбы различные несоответствия обнаружены в 8 образцах из 23, тогда как годом ранее - в 10 из 16.

В образцах «Artfish», «Дары моря», «Каждый день», «Океан вкуса» и «Царица морей» найдено превышение нормы по содержанию бактерий. Это может говорить о нарушении санитарных требований на производстве, температурного режима хранения и транспортировки или о несоблюдении срока годности.

Кроме того, в 10 случаях фактический вес филе трески после разморозки не соответствовал заявленному на упаковке. Однако лишь один производитель работает по ГОСТу («Царица морей») и может быть официально признан нарушителем, а остальные девять формально нарушителями не являются, однако лишаются возможности претендовать на российский знак качества.

При этом эксперты Роскачества пришли к выводу, что ни одна рыба не подвергалась повторной заморозке и не была испорчена в процессе производства.

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Последние комментарии

Иван Харитонович
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skromnij
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Надежда Р.
09.07.17 20:39
спасибо за хороший репортаж о Дне рыбака, подмечено всё верно, рыбу лучше продавать перед праздником а не во время концертной программы.
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