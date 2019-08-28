У мурманчан «оживут» батареи

15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?

Да, чтобы всегда знать, где ребёнок, чем он занимается

Нет, он только отвлекает от школьного процесса

Да, чтобы дети могли оперативно связаться с родителями

Совет Федерации не должен принимать решение по этому вопросу

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