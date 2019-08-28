Мурманская область. Арктика28.08.19 15:30
У мурманчан «оживут» батареи
С 28 августа теплоснабжающие организации Мурманска начинают проводить пробные топки жилищного фонда города.
Мероприятия осуществляются с целью проверки готовности источников теплоснабжения, тепловых сетей, а также внутридомовых систем теплоснабжения к началу отопительного периода и выявления скрытых дефектов.
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