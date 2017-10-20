У мурманчанки собутыльник мужа украл ювелирные украшения

В дежурную часть обратилась мурманчанка с заявлением о краже принадлежащих ей ювелирных украшений на общую сумму 25 тысяч рублей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники выяснили, что в хищении имущества имеются основания подозревать мужчину, с которым ее супруг распивал спиртные напитки по месту их жительства. Именно после его ухода женщина обнаружила пропажу имущества.

В ходе специальных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был установлен и доставлен в отдел полиции. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичные преступления.

Злоумышленник признался в совершении кражи и рассказал полицейским, что, находясь в квартире знакомого, обратил внимание на ювелирные изделия, которые хранились на видном месте. Воспользовавшись состоянием хозяина квартиры, он похитил ювелирные украшения. Покинув квартиру, злоумышленник продал чужое имущество, а вырученные с продажи деньги потратил на личные нужды.

Следователем отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.