У мурманских подростков началась трудовая четверть

Юноши и девушки в ярких оранжевых и зелёных куртках вышли на улицы Мурманска, чтобы своими руками навести и поддерживать порядок. Первым объектом трудотрядовцев по традиции стал «Сквер портовиков» возле морского вокзала – знаковое место для всех мурманчан и гостей областного центра. Именно здесь уже третий год подряд «Трудовой отряд СУЭК» начинает и заканчивает свою рабочую вахту, которая проходит в летние месяцы.

За это время 60 мурманских подростков не только приобретут трудовой опыт, но и посетят причалы порта, познакомятся с портовой техникой и оборудованием, примут участие в спартакиадах и праздниках.

Работа в «Трудовом отряде СУЭК» организована по-взрослому: для ребят завели трудовые книжки, установили рабочий график с соответствующей оплатой, которая для многих станет первым заработком в личной трудовой биографии.