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Мурманская область. Арктика30.10.19 16:32

У мурманских школьников продолжаются осенние каникулы

На базе восьми образовательных учреждений города открыты оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. Осенняя оздоровительная кампания охватила более тысячи ребят. Один из таких лагерей работает в гимназии №8. Традиционно для ребят организованы культурные и спортивные мероприятия, особое внимание уделено питанию детей.  Сегодня учреждение посетил глава муниципального образования город Мурманск.

– Очень важно, что в течение учебного процесса, и в период каникул город может обеспечить не только разнообразный досуг, но и качественное питание, – прокомментировал Андрей Сысоев. – К слову, в то время  как законопроект о качественном горячем питании детей в школах на федеральном уровне принят лишь этой осенью, в Мурманске организация полноценного питания обучающихся является одним из важных направлений деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений  уже несколько лет. 

Для ребят организован двухразовый прием пищи: полноценный завтрак и плотный горячий обед. Меню разнообразное и сбалансированное.

– Ещё в 2011 году город серьёзно занялся этим вопросом, – напомнил Андрей Сысоев. – Тогда в соответствии с законом основным принципом, которым руководствовались при выборе поставщика школьных обедов, являлась низкая цена. Было очевидно, что ситуацию необходимо менять. Так, с января 2012 года начал работу «Центр школьного питания», который сегодня обслуживает 50 муниципальных общеобразовательных учреждений.

Как отметила заместитель директора МАУО «Центр школьного питания», депутат Совета депутатов города Мурманска Антонина Климова, учреждение  обеспечивает стабильную и качественную работу школьных столовых, а также безопасность питания детей во время учебно-воспитательного процесса.

Во всех школах, лицеях и гимназиях применяется технология безналичной оплаты за питание обучающихся через систему терминалов и ON-Line пополнение лицевого счёта на сайте МАУО «ЦШП». Родители могут легко контролировать движение средств.

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