У Мурманского ГУ МЧС новый глава

Начальником ГУ МЧС России по Мурманской области назначен Руслан Назаров, сообщили в пресс-службе управления. Он родился во Владивостоке. Службу в МЧС начал в 2006 году в Хабаровске. В 2014 стал заместителем начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Спустя год был назначен начальником МЧС Чукотского АО.

Ожидается, что в Мурманске Руслан Назаров будет представлен 15 октября.

До августа 2018 года управление МЧС по Мурманской области возглавлял Владимир Гусев, сейчас назначен председателем комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области.