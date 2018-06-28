Региональные депутаты ратуют за сохранение права на досрочное назначение пенсии жителям Крайнего Севера«Русская треска» нацелилась на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика28.06.18 12:07

У мурманской молодёжи много возможностей раскрыть творческий потенциал

В Мурманске прошла торжественная церемония награждения сотрудников учреждений молодёжной политики города Мурманска, приуроченная ко Дню молодёжи.

С помощью молодёжного актива в городе  реализовано множество интересных проектов, один из последних примеров – большой праздник ко Дню молодёжи, который прошел в центре заполярной столицы в минувшие выходные.

Для улучшения взаимодействия между администрацией города Мурманска, общественными объединениями и другими организациями в вопросах реализации государственной молодёжной политики 27 июня был сформирован Молодёжный совет при администрации города Мурманска.

– В состав совета вошли 17 представителей молодежных общественных объединений, профсоюзных организаций, молодежных советов организаций, учреждений и предприятий, расположенных на территории города Мурманска, – рассказала председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска Татьяна Печкарева. – Инициатором создания Молодежного совета выступил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Благодарственными письмами главы администрации города Мурманска, главы муниципального образования город Мурманск, председателя комитета по социальной поддержке взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, а также почетной грамотой главы муниципального образования город Мурманск отмечены наиболее активные мурманчане, нашедшие призвание в работе с молодежью, среди них – сотрудники муниципальных автономных учреждений молодежной политики «Объединение молодежных центров» и «Дом молодёжи».

– Молодёжь сегодняшняя – это будущее нашего города, это те люди, которые встанут у руля, будут заниматься теми проблемами, которыми сегодня занимается старшее поколение. Жить интереснее, когда ты имеешь возможность себя проявить, чему-то научиться у других, – отметила заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова.

Также в рамках мероприятия состоялось награждение призеров конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист учреждения молодежной политики города Мурманска – 2018». Его участниками стали 11 специалистов из МАУ МП «Объединения молодёжных центров» и МАУ МП «Дом молодёжи».

В состав конкурсной комиссии вошли специалисты комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска и приглашенные эксперты.  Участники проходили тестирование на знание основ государственной молодёжной политики, проводили самопрезентацию, а также должны были организовать открытое занятие для молодёжи. Лауреаты определялись на основании суммы набранных баллов.

Первое место заняла специалист Центра креативного развития молодежи Марина Базылева. Второе место – начальник Центра творчества и социальной адаптации Мария Познацанина. Третье место поделили специалист Центра развития волонтерского движения Александра Леонова и специалист МАУ МП «Дом молодёжи» Антон Занин.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМесто Мурманской области в пятёрке СЭР
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
13.06.18: С 14 июня по 15 июля в 11 городах России будут походить игры Чемпионата мира по футболу. Как вы относитесь к мундиалю-2018?Проголосовало: 406 человек
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

Местный
28.06.18 10:19
Круто! Молодцы североморцы!
Комментарий к новости:Арктическая экспедиция Северного флота по острову Южный архипелага Новая Земля успешно завершена
Кристина
28.06.18 09:35
Как я понял из правительственных сообщений, то новый закон не будет возбранять будущим пенсионерам раньше уходить на пенсию, но они будут и получать социальную пенсию или в размере заработанной за э
Комментарий к новости:Региональные депутаты ратуют за сохранение права на досрочное назначение пенсии жителям Крайнего Севера
Артем
28.06.18 09:30
Ну, раз компания нацелена на увеличение доли выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, то это на экспорт и в Москву. Для местных останутся хвосты и плавники.
Комментарий к новости:«Русская треска» нацелилась на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире16:15«Врачи». Ток-шоу (12+)17:00«Есенин». Художественный сериал, 7 серия (16+)18:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиЛето на дворе, но не в магазинах! Растут цены на картофель и капусту-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 16 копеек, евро снизился почти на 52 копейки-PRO ЭнергетикуВ филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» проведены учения по ликвидации последствий массовых отключений электроснабжения-PRO ЖКХДепутаты шлифуют законы о фонде капитального ремонта и ЖКХ-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыУчителям будут теперь платить за участие в проведении государственной итоговой аттестации
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика