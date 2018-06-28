У мурманской молодёжи много возможностей раскрыть творческий потенциал

В Мурманске прошла торжественная церемония награждения сотрудников учреждений молодёжной политики города Мурманска, приуроченная ко Дню молодёжи.

С помощью молодёжного актива в городе реализовано множество интересных проектов, один из последних примеров – большой праздник ко Дню молодёжи, который прошел в центре заполярной столицы в минувшие выходные.

Для улучшения взаимодействия между администрацией города Мурманска, общественными объединениями и другими организациями в вопросах реализации государственной молодёжной политики 27 июня был сформирован Молодёжный совет при администрации города Мурманска.

– В состав совета вошли 17 представителей молодежных общественных объединений, профсоюзных организаций, молодежных советов организаций, учреждений и предприятий, расположенных на территории города Мурманска, – рассказала председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска Татьяна Печкарева. – Инициатором создания Молодежного совета выступил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Благодарственными письмами главы администрации города Мурманска, главы муниципального образования город Мурманск, председателя комитета по социальной поддержке взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, а также почетной грамотой главы муниципального образования город Мурманск отмечены наиболее активные мурманчане, нашедшие призвание в работе с молодежью, среди них – сотрудники муниципальных автономных учреждений молодежной политики «Объединение молодежных центров» и «Дом молодёжи».

– Молодёжь сегодняшняя – это будущее нашего города, это те люди, которые встанут у руля, будут заниматься теми проблемами, которыми сегодня занимается старшее поколение. Жить интереснее, когда ты имеешь возможность себя проявить, чему-то научиться у других, – отметила заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова.

Также в рамках мероприятия состоялось награждение призеров конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист учреждения молодежной политики города Мурманска – 2018». Его участниками стали 11 специалистов из МАУ МП «Объединения молодёжных центров» и МАУ МП «Дом молодёжи».

В состав конкурсной комиссии вошли специалисты комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска и приглашенные эксперты. Участники проходили тестирование на знание основ государственной молодёжной политики, проводили самопрезентацию, а также должны были организовать открытое занятие для молодёжи. Лауреаты определялись на основании суммы набранных баллов.

Первое место заняла специалист Центра креативного развития молодежи Марина Базылева. Второе место – начальник Центра творчества и социальной адаптации Мария Познацанина. Третье место поделили специалист Центра развития волонтерского движения Александра Леонова и специалист МАУ МП «Дом молодёжи» Антон Занин.