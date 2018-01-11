У Мурманской области 1 место в командном зачёте всероссийских соревнований по плаванию

С 17 по 20 декабря 2017 года в 25-метровом бассейне СЗК «Звёздный» в Астрахани состоялись всероссийские соревнования по плаванию среди юношей и девушек. За право быть самым сильным и быстрым боролось около 1000 пловцов 2001- 2005 г .р.

В данных соревнованиях Самусенко Павел (г.Полярные Зори) завоевал бронзу на дистанции 200 м (на спине). А в командном зачёте среди субъектов Российской Федерации (3 группа) Мурманская область заняла 1 место.