Мурманская область. Арктика11.01.18 07:00
С 17 по 20 декабря 2017 года в 25-метровом бассейне СЗК «Звёздный» в Астрахани состоялись всероссийские соревнования по плаванию среди юношей и девушек. За право быть самым сильным и быстрым боролось около 1000 пловцов 2001-
2005 г.р.
В данных соревнованиях Самусенко Павел (г.Полярные Зори) завоевал бронзу на дистанции
200 м (на спине). А в командном зачёте среди субъектов Российской Федерации (3 группа) Мурманская область заняла 1 место.
У Мурманской области 1 место в командном зачёте всероссийских соревнований по плаванию
С 17 по 20 декабря 2017 года в 25-метровом бассейне СЗК «Звёздный» в Астрахани состоялись всероссийские соревнования по плаванию среди юношей и девушек. За право быть самым сильным и быстрым боролось около 1000 пловцов 2001-
В данных соревнованиях Самусенко Павел (г.Полярные Зори) завоевал бронзу на дистанции
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Последние комментарии
Volk
11.01.18 07:47
Листовка - провокация, а вот кому она выгодна, надо ещё разобраться.
NOUDIMON
10.01.18 22:36
Правильно редакция отмечает, что листовка может быть и подмётной, так как действующая власть может использовать определенную тактику, для того чтобы добиться нужных итогов выборов. Сейчас эта тактика
FynjyT
10.01.18 22:29
Наваляли Навальному по самое не хочу!
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