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Мурманская область. Арктика03.06.19 10:00

У Мурманской области по социально-экономическому положению регионов по итогам 2018 года снизился интегральный рейтинг

Москва, Петербург, ХМАО и Татарстан стали лидерами рейтинга РИА «Новости» по социально-экономическому положению регионов по итогам 2018 года, в аутсайдерах регионы Северного Кавказа и Дальнего Востока. Рейтинг подводит итоги регионального развития 2018 года. В его основу вошли такие показатели как масштаб и эффективность экономики, а также показатели бюджетной и социальной сфер.

Согласно итогам рейтинга, в 2018 году в большинстве регионов страны наблюдалась позитивная динамика социально-экономического развития, хотя во многих регионах остаются проблемные точки.

Число регионов, интегральный рейтинг которых превышает 50 баллов, выросло с 20 по итогам 2017 года до 22 по итогам 2018 года, к ним добавились Липецкая (51,085) и Кемеровская (54,055) области. При этом число регионов с интегральным рейтингом ниже 25 баллов снизилось с 17 до 12, свой результат улучшили Адыгея (26,991), Карелия (26,564), Костромская (26,154) и Псковская области (26,036) и Чечня (26,013).

Снизился интегральный рейтинг только у шести регионов: Рязанской и Мурманской областях, Алтайском крае, Пензенской области, Марий Эл и Курганской области. Снижение, как отмечается в рейтинге, было несущественным. У Мурманской области 44 место в интегральном рейтинге по итогам 2018 года с 38,913 баллами (2017г. – 44  место, 38,939 баллов).

В 2019 году, по оценке экспертов РИА «Новости», маловероятно, что экономическая ситуация претерпит существенные изменения по сравнению с 2018 годом. «Основные составляющие и направляющие роста – инвестиционный и потребительский спрос – демонстрируют очень вялую динамику, и ничто не обещает улучшения. Частный капитал – как отечественный, так и зарубежный – пассивен в своих проявлениях, безынициативен, что во многом обусловлено агрессивной внешней средой», — говорится в исследовании. - …Поэтому вряд ли можно ожидать значимых изменений в рейтинге, в особенности в его верхней и нижней частях, однако вполне возможны небольшие изменения в средней части».

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