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Мурманская область. Арктика25.06.18 10:40

У нарушителей ПДД штрафы с карт будут улетать с «ветерком»

Судебные приставы готовятся перейти на упрощенную систему работы — штрафы менее 3 тысяч рублей за нарушение ПДД будут взиматься автоматически и без возбуждения исполнительного производства. Банки спишут деньги со счёта должника через два дня после получения уведомления от ФССП, сообщают журналисты издания «Известия».

Это следует из поправок к правительственному законопроекту, который готовится ко второму чтению в Госдуме, сообщает газета. В дальнейшем алгоритм могут распространить и на другие виды взысканий. По мнению экспертов, велика вероятность ошибок из-за несовершенства информационных систем, а списанный со счёта штраф достаточно сложно обжаловать и вернуть.

Правительственный законопроект, внесенный в Госдуму в октябре прошлого года, оптимизирует порядок взаимодействия банков и ФССП. Сейчас кредитные организации обязаны передавать приставам данные об аресте счетов должника и имеющихся на них суммах, но не установлено, кто должен утверждать формы такого взаимодействия. Кабмин предложил это исправить, закрепив в законе, что за форму бумажных документов отвечает ФССП вместе с Центробанком, а за электронный оборот — ещё и Минкомсвязь. Проект был принят в первом чтении в январе 2018 года.

Законопроект, вводящий упрощенный механизм взимания автоштрафов, касается нарушений ПДД, которые были зафиксированы с помощью специальных техсредств и предусматривают штрафы в размере менее 3 тысяч рублей. Алгоритм предполагает принудительное взыскание без возбуждения исполнительного производства. В трёхдневный срок с момента получения информации из ГИБДД пристав должен составить уведомление о долге и запросить информацию о счетах должника и деньгах на них у банков. Если за два дня должник не заплатит штраф добровольно, банк спишет деньги автоматически. Если денег на счёте нет или их недостаточно, через 20 дней пристав возбудит обычное исполнительное производство.

Напомним, по действующему законодательству постановление ГИБДД о штрафе вступает в силу через 10 дней. На добровольную оплату штрафа нарушителю отводится ещё 60 дней (ч. 1 ст. 32.2 КоАП). Таким образом, информация передается в ФССП через 70 дней после совершения нарушения.

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