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Мурманская область. Арктика20.11.17 16:46

У нас нет иллюзий, что кто-то к нам придёт и что-то сделает - губернатор Марина Ковтун

Сегодняшнее оперативное совещание губернатор Марина Ковтун начала с обсуждения итогов VI Мурманской международной деловой недели, которая проходила в регионе 13-17 ноября. «Могу с уверенностью сказать, что неделя прошла успешно и мы добились тех результатов, на которые рассчитывали», – сказала Марина Ковтун.

Глава региона отметила, что в ряду крупных региональных мероприятий Мурманская международная деловая неделя занимает заметное, лишь ей одной присущее место. При этом ММДН не ограничивается областной повесткой – это форум, прежде всего, арктический, призванный ставить вопросы в масштабе всего макрорегиона.

Общие итоги VI ММДН представила министр экономического развития Елена Тихонова. Она отметила, что в этом году Мурманская международная деловая неделя, включавшая более 20 мероприятий, приняла свыше 3,5 тысячи участников из 21 субъекта РФ и 13 зарубежных стран. Официальную поддержку VI ММДН оказали МИД России и Минэнерго России. Ключевые мероприятия форума – выездная сессия Санкт-Петербургского экономического форума и выездное заседание рабочей группы Госкомиссии по вопросам развития Арктики – фокусировались на тех значимых для арктических регионов вопросах, которые найдут отражение в предложениях к актуальному арктическому законодательству. Елена Тихонова особо отметила ряд важных соглашений, подписанных на полях ММДН, в том числе на полях выставки «СевТЭК».

Марина Ковтун поблагодарила всех, кто принимал участие в подготовке и непосредственной работе VI Мурманской международной деловой недели, и подчеркнула, что неподдельный интерес участников обусловила именно актуальная повестка каждого мероприятия.

«У нас нет иллюзий, что кто-то к нам придёт и что-то сделает. А то, каким образом сегодня формируется закон об Арктической зоне, лишний раз подтверждает: если мы – я имею в виду все арктические регионы – в нормотворческой деятельности не будем отстаивать позиции, то эта работа никому не будет интересна. В скорейшем развитии Арктики заинтересованы прежде всего мы – регионы, которые в Арктике расположены», – сказала Марина Ковтун и поручила при подготовке следующего форума в 2018 году усилить работу с соседями по Арктической зоне России и по федеральному округу.

«Нам нужно приложить максимум усилий, чтобы Мурманская международная деловая неделя стала трибуной объединенных арктических регионов», – сказала Марина Ковтун.

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