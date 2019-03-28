У нас нет закрытых тем - Андрей Чибис предпринимателям Мурманской области

В работе регионального правительства ставка во многом будет сделана на развитие малого и среднего бизнеса. Об этом глава региона Андрей Чибис заявил вчера, открывая работу круглого стола, посвященного обсуждению федерального законопроекта, предусматривающего новые правила организации нестационарной и развозной торговли. Андрей Чибис предложил расширить круг дискуссии и обсудить насущные проблемы сферы предпринимательства региона – развитие локального бизнеса и максимально активное создание рабочих мест, по его мнению, будет препятствовать оттоку населения из региона.

Глава региона призвал участников круглого стола обсудить основные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, в том числе связанные с вопросами взаимодействия с территориальными органами федеральных ведомств.

«У нас нет закрытых тем. Для меня принципиально важно, что нужно сделать со стороны публичной власти для того, чтобы активность бизнеса, предпринимательского сообщества кардинально выросла, – подчеркнул Андрей Чибис. – Скажите нам, что вас беспокоит, а мы с коллегами будем отрабатывать, как снимать эти проблемы».

Глава области также отметил, что по инициативе предпринимателей готов обсуждать любую акцентованную ими кандидатуру регионального бизнес-омбудсмена.