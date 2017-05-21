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Мурманская область. Арктика21.05.17 10:30

«У нас появились настоящие звёзды» - глава г.Полярные Зори вручил благодарственные письма лучшим выпускникам творческих коллективов муниципалитета

В стенах администрации города атомщиков состоялась церемония награждения лучших выпускников творческих коллективов Городского Дворца Культуры, Детской школы искусств и ДК посёлка Африканда. На традиционном мероприятии  поздравляли тех, кто прошёл большой творческий путь, одержал победы в конкурсах и смотрах, активно участвовал в культурной жизни города. Кроме творческих заслуг отметили заслуги волонтеров, без труда и помощи которых сегодня не проходит ни одно городское мероприятие. Слова напутствий в адрес тех, кто готовится встать на крыло, звучали от руководителей учреждений культуры и начальника отдела по культуре и делам молодёжи.

Глава города вручил благодарственные письма девяти выпускникам.

- У нас появились настоящие звёзды. Вы большие молодцы, потому что не каждый, кто начинал этот путь, довёл его до логического завершения, - сказал глава муниципалитета Максим Петухов. - Вам это стало интересно, это стало частью вашей жизни. А благодаря преподавателям и наставникам ваш талант был раскрыт. Вы - цвет российской нации! Большое спасибо за ваши успехи!

Отдельные слова благодарности Максим Пухов адресовал родителям выпускников.

За активное участие в культурной жизни города, высокие результаты в творческой деятельности, пропаганду любительского художественного творчества отмечены:

Клыгина Надежда, выпускница вокальной группы народного самодеятельного коллектива Молодежное объединение «Рок – клуб» и детской театральной студии «Бумбараш» МБУК «ГДК г. Полярные Зори»;

Лёвушкин Александр, выпускник народного самодеятельного коллектива Академический хор «Орферион» и образцового самодеятельного коллектива Детский театр-студия «Необычайные Звёзды» МБУК «ГДК г. Полярные Зори»;

Москвина Юлия, выпускница образцового самодеятельного коллектива Детский театр – студия «Необычайные Звёзды» МБУК «ГДК г. Полярные Зори»;

Новосельская Диана, выпускница творческих коллективов МБУК «ДК н.п. Африканда».

За активное участие в культурной жизни города Полярные Зори и пропаганду волонтерского движения:  выпускницы любительского объединения Клуб «Волонтер» МБУК «ГДК г.Полярные Зори» Михайлютенко Надежда и Савельева Дарья.

За активное участие в культурной жизни города, высокие результаты в творческой деятельности благодарственные письма от администрации муниципального образования получили Логинов Дмитрий, выпускник художественного отделения МБУ ДО «ДШИ г. Полярные Зори», Серебренникова Виктория, выпускница музыкального отделения МБУ ДО «ДШИ г. Полярные Зори и Шумилина Владислава, выпускница отделения общего эстетического образования МБУ ДО «ДШИ г. Полярные Зори».

 

 

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