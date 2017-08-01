«У наших жителей должна быть уверенность в надёжности и бесперебойности теплоснабжения зимой», – Марина Ковтун

Сегодня в рамках контроля хода подготовки к отопительному сезону объектов ЖКХ Мурманской области губернатор Марина Ковтун посетила котельную «Северная» одного из основных предприятий топливно-энергетического комплекса региона – АО «Мурманэнергосбыт».

МЭС является теплоснабжающей организацией в 21 муниципалитете области и обеспечивает 75% потребителей региона теплом. Как отметила в беседе с руководством предприятия глава региона, с предстоящего отопительного сезона зона ответственности «МЭС» расширится за счёт ЗАТО – предприятие берёт в концессию котельную в Видяево, эксплуатирует котельную в Заозерске и заключает новый договор аренды котельных в Североморске.

«У наших жителей должна быть уверенность в надёжности и бесперебойности теплоснабжения зимой», – отметила Марина Ковтун.

В ходе осмотра котельной губернатор подчеркнула, что для качественной подготовки к зиме необходимо не только своевременно и в полном объеме выполнить все планы капитального ремонта энергетического оборудования и тепловых сетей, но и создать нормативные запасы топлива на котельных, сформировать неснижаемые запасы материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ.

Главный инженер АО «МЭС» Сергей Чумак рассказал, что ремонты оборудования идут в штатном режиме, и на сегодняшний день предприятие выполнило мероприятия по подготовке к зиме на 70%. Генеральный директор АО «МЭС» Александр Филиппов добавил, что запас топлива уже сформирован на 46%, более двух десятков тысяч тонн топлива законтрактованы.

Марина Ковтун отметила, что ситуация с подготовкой к зиме объектов МЭС на сегодня опасений не вызывает и проделанная подготовительная работа позволит пройти грядущий отопительный сезон так же спокойно, как и несколько последних.