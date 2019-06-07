У нового правительства Финляндии женское лицо

Правительство во главе с Антти Ринне – 75-е по счёту.

Утром 6 июня в президентской резиденции Мянтюниеми состоялась церемониальная встреча Саули Ниинистё и Антти Ринне, а в полдень парламент одобрил кандидатуру Ринне на посту премьер-министра голосами 111 за и 74 против.

Торжества продолжились в два часа дня в здании Госсовета, где президент принял отставку правительства Юхи Сипиля (Центр) и утвердил новый состав кабинета министров.

В торжественной церемонии министры дали клятву и обязались соблюдать Конституцию и законы, а также служить верой и правдой гражданам и обществу.

В новом левоцентристском правительстве девятнадцать министров: семь портфелей у СДП, пять - у Центра, три - у «Зеленых» и по два у левых и Шведской народной партии.

В составе нового кабинета министров одиннадцать женщин и восемь мужчин, сообщает служба новостей «Yle».