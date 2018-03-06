У общественников города большой интерес вызвали планы по созданию в Мурманске памятника Николаю Чудотворцу

В гостинично-деловом центре «Арктика» вчера состоялось заседание Общественного совета города Мурманска. В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер и глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. Встреча по традиции прошла в формате открытого диалога. Главной темой стало обсуждение приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, 19 общественных пространств определены по итогам предварительного отбора и будут представлены для рейтингового голосования, которое пройдет в Мурманске 18 марта.

– Сейчас ведётся сбор предложений и дополнений от горожан в отношении дизайн-проектов по благоустройству территорий. Не первый раз мы приглашаем представителей общественности к участию в решении важных для города вопросов, и сегодня надеемся на вашу поддержку, – обратился к собравшимся глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Дизайн-проекты общественных территорий размещены на официальном сайте администрации города Мурманска в разделе «Формирование комфортной городской среды», также эскизы публикуются на страницах газеты «Вечерний Мурманск».

Представители Общественного совета по достоинству оценили выставку дизайн-проектов, организованную в ГДЦ «Арктика», они выразили заинтересованность в программе и высказали свои дополнения. Стоит отметить, что аналогичная экспозиция открылась сегодня в Мурманской детской театральной школе.

Кроме того, на заседании были затронуты вопросы, касающиеся федеральной повестки дня.

– На площадке Государственной Думы состоялись парламентские слушания, темой которых стало совершенствование государственной поддержки социально-экономического развития Российского Севера и Дальнего Востока. В ближайшее время будет проведена работа по обсуждению тех предложений, которые были высказаны, – рассказал депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер.

Также большой интерес у общественников вызвали планы по созданию в Мурманске памятника Николаю Чудотворцу. Он будет представлять собой бронзовую скульптуру высотой 6,5 метра , которую планируется установить на пешеходной лестнице в районе дома № 20 по улице Воровского.

Напомним, Общественный совет был создан в 2012 году, в его состав входят почетные граждане Мурманска, а также представители порядка 85 общественных организаций, объединяющих в своих рядах более 20 тысяч человек.