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Мурманская область. Арктика21.12.17 07:30

«У Оленьей горы» - в Оленегорске проходят мероприятия, посвященные открытию нового выставочного зала

18 декабря глава города Оленегорска Олег Самарский и исполнительный директор АО «Олкон» Алексей Борисов открыли оленегорский музейно-выставочный зал «У Оленьей горы», торжественно перерезав символическую красную ленточку. В церемонии открытия приняли участие депутат Мурманской областной думы Александр Шестак, заместитель председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской области Ирина Лисовая и директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Химчук.

В рамках церемонии состоялась презентация постоянной экспозиции «История города и комбината», посвященной деятельности и истории Оленегорского горно-обогатительного комбината.

«История города и комбината неразрывно связана. На стендах, посвященных становлению Оленегорска, можно увидеть, как развивалось и наше предприятие. Уверен, что эта экспозиция позволит горожанам больше узнать о деятельности комбината, его истории», – отметил исполнительный директор «Олкона» Алексей Борисов.

19 декабря в торжественных мероприятиях приняли участие консультант отдела реализации государственной национальной политики Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Юлия Шандарова, руководитель ГОБУ «Центр народов Севера» Надежда Чупрова, а также почетные жители, представители саамской общественности и общественных организаций города Оленегорска.

Участники торжества открыли зал, посвященный культуре и быту коренного народа Кольского Заполярья – саами. В выставочном зале «У Оленьей горы» имеется четыре помещения, два из которых оборудованы для переменных экспозиций.

Также для жителей и гостей города подготовлена выставка произведений одного из самых известных художников Мурманской области, заслуженного художника России, талантливого живописца и графика, мастера портрета, пейзажа и жанровой картины Анатолия Сергиенко. Выставка будет работать до 28 января 2018 года.

 

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