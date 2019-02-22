У организаций ЖКХ обнаружены проблемы при осуществлении уборки многоквартирных домов и придомовой территории от снега и наледи

Прокуратурой Октябрьского административного округа г.Мурманска проведено оперативное совещание с представителями комитета по жилищной политике администрации г.Мурманска, комитета по развитию городского хозяйства, Управления Октябрьского административного округа г.Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства» и управляющими организациями по вопросу уборки кровель, придомовой территории многоквартирных домов и дорог общего пользования от снега и наледи.

На совещании обсуждались возникающие у организаций жилищно-коммунальной сферы проблемы при осуществлении уборки многоквартирных домов и придомовой территории от снега и наледи, выяснялись причины ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей.

До всех присутствующих доведено, в связи с высокой социальной значимостью, данная сфера правоотношений находится на особом контроле органов прокуратуры, а также указано на обязательность исполнения требований законодательства и возможные правовые последствия, в том числе предусмотренная законом ответственность в случае их неисполнения, либо ненадлежащего исполнения.